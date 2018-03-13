Москва, 13 марта, 2018, 12:50 — ИА Регнум. На космодроме Плесецк идет подготовка очередных бросковых испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», заявил журналистам 13 марта начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Скриншот видеопрезинтации МБР «Сармат»

По его словам, подготовка очередного броскового испытания идет «полным ходом». Он напомнил, что первый пуск ракеты «Сармат» состоялась в конце декабря 2017 года.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев пояснил, что бросковые испытания ракетного комплекса «Сармат» предполагают отработку более 50 задач. Основная цель испытаний на космодроме — отработка минометного старта ракеты.

Отработка начального движения ракеты с выходом из шахтной пусковой установки и запуска маршевого двигателя позволит подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки.

Кроме того, это позволит отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты. Также речь идет о подтверждении безопасности функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки.

Макет ракеты, изготовленный Красноярским машиностроительным заводом («Красмаш») уже загружен в шахтную пусковую установку. В настоящее время проводятся монтажно-сборочные работы.

Также проводится подготовка к проведению электрических проверок и заправке изделия компонентами ракетного топлива. Все работы идут в соответствии с графиком.