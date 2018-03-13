Ростов-на-Дону, 13 марта, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Матч 25-го тура Суперлиги греческого чемпионата между клубами ПАОК и АЕК, который 11 марта проходил в Салониках, отменён, а Греция и вовсе может лишиться участия в международных соревнованиях по футболу. Причиной этому стал скандал с участием владельца команды ПАОК ростовского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщает ИА REGNUM.

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Инцидент произошёл на поле стадиона «Тумба». В конце футбольной баталии при нулевой ничьей на табло ПАОК отправил мяч в ворота АЕК, но судьи не засчитали гол, так как он был забит, по их мнению, из офсайда. Возмущенный решением рефери, ростовский бизнесмен Саввиди выбежал на поле и устроил скандал. Матч был отменён. Видео потасовки разлетелось мгновенно, а на фотографиях внимательные интернет-пользователи узрели у предпринимателя пистолет. Но не наличие огнестрельного оружия, а выход на поле послужил поводом для того, чтобы выдать ордер на арест президента греческого клуба. Об этом в Twitter сообщил журналист BBC Ричард Конвэй.

По словам американского журналиста, FIFA полностью осуждает такое поведение.

«С учетом того, что этот инцидент произошел в рамках национального чемпионата, любые дисциплинарные меры, которые должны быть приняты, подпадают под юрисдикцию Федерации футбола Греции», — сказано в сообщении.

Кроме того, Конвэй со ссылкой на заявление FIFA проинформировал то, что Греция может быть отстранена от мирового футбола, если её национальный руководящий орган не «примет надлежащие меры компетентными органами для искоренения всех видов насилия, чтобы гарантировать бесперебойную работу национальных соревнований».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также решительно осуждает инцидент в греческом футболе с участием ростовчанина.

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эфире «Национальной службы новостей» осудил поведение Саввиди. Бывший чиновник FIFA и УЕФА считает, что ростовского бизнесмена «надо арестовать и судить по законам Греции» (цитата НСН).

«Для чего останавливать чемпионат страны по футболу? Виноват конкретный человек, а чемпионат надо продолжать. Может, у него цель такая была — спровоцировать остановку соревнования», — не исключил Колосков.

Напомним, Иван Саввиди приобрёл контрольный пакет акций клуба ПАОК в августе 2012 года. Владелец компании «Группа Агроком» вложил в команду около 10 млн евро. С 2002 по 2005 год ростовский бизнесмен был президентом футбольного клуба «Ростов».