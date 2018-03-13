Углич, Ярославская область, 13 марта, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области администрация района не дала превратить единственный кинотеатр города в торговый центр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Угличского района.

Сайт администрации города Углич Углич

В 2009 года одна из частных организаций Углича построила кинотеатр «Россия» и шесть лет эксплуатировала его по назначению. Но в 2015 году собственник перестал справляться с этой работой и отдал здание в аренду. Арендаторы продолжили показывать кино. А в конце 2017 года собственник сообщил арендаторам, что договор продлять не будет и закрывает кинотеатр.

«Частник хотел продать его или сделать в нем торговый центр. С 10 января кинотеатр был закрыт. Работники завода «Угличкабель» подняли этот вопрос во время встречи с губернатором Ярославкой области, было принято решение выкупить кинотеатр у собственника за 30 миллионов рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Угличского района Егор Калашников.

Из областного бюджета на эти цели было выделено 10 миллионов рублей. Остальные средства — 20 миллионов рублей — выплатили собственнику власти района, взяв на это кредит.

Сейчас кинотеатр стал муниципальным предприятием — МАУ «Дом Кино». В нем 3 зала. Первым показанным фильмом после смены собственности стала спортивная мелодрама «Лед».

Кинотеатр снизил цены примерно на треть и сейчас они составляют 150−220 рублей.