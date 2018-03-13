Киев, 13 марта, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Украина в очередной раз призывает Евросоюз отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Украины Петр Порошенко 12 марта на совместном брифинге с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Газпром» окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере для Европейского союза и для Украины… Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам — членам ЕС с призывом отказаться от намерений строительства «Северного потока-2» как проекта, который угрожает энергетической безопасности и Украины, и Европейского союза», — заявил, в частности, Порошенко.

Украина затеяла серьезную игру против «Газпрома», — комментирует ситуацию близкий к администрации президента Украины политолог Тарас Березовец. По его мнению, «Нафтогаз» одержал «без преувеличения блестящую победу» в Стокгольмском арбитраже, и воспользовавшись выигрышем, перешел в атаку на проект строительства газопровода «Северный поток-2». В этом Украину поддерживают Польша, Эстония, Литва, Латвия и Молдавия.

«Согласно моим источникам, прямо сейчас Андрей Коболев и Юрий Витренко (два главных менеджера «Нафтогаза») осуществляют важный диалог с руководством Еврокомиссии. Их целью является доказать факт ненадежности Газпрома как поставщика и добиться отмены проекта «Северный поток-2», от реализации которого Украина может потерять порядка $2 млрд в год», — сообщает Березовец.

Вместе с тем соратник Порошенко признает, что пока что план по переубеждению европейцев отказаться от СП-2 «идет тяжело».

«На стороне европейских концернов, участвующих в проекте СП-2 (OMV, Wintershall и Uniper), выступает и правительство Ангелы Меркель… Итоговый результат пока труднопредсказуем, но факт самой игры Украины и «Нафтогаза» против «Газпрома» заслуживает самой высокой оценки. Свое окончательное слово пока не сказали американцы, а оно может перевесить чашу весов в ту или иную сторону», — резюмировал политолог.

Германия настроена решительно, поэтому и строительству, и запуску «Северного потока-2», скорее всего, быть, — отмечает в своем блоге на ресурсе ТСН украинский эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

«Германия хочет оставаться в ближайшие десятилетия основным газовым хабом ЕС, с которого будет вестись торговля для всех стран Европы. Все газовые потоки она не сможет контролировать, но поставки газа из России, которые будут идти в страны Северной и Центральной Европы — вполне. К тому же «Северный поток-2» становится альтернативой поставок через Словакию и Украину, а всей Европе ясно, что от любых посредников в этом вопросе проще избавиться, чем становиться заложником войны между Украиной и РФ. После постройки новой трубы никто не полетит в Киёв, чтобы помочь разобраться в очередной газовой проблеме», — анализирует специалист.

Что касается участия во всей этой истории США, подчеркивает Рябцев, Вашингтон пытается противостоять строительству «Северного потока-2», аргументируя это «обеспокоенностью энергетической безопасностью Европы» и небезразличием к судьбе Украины — «только каких-либо реальных шагов для этого наш стратегический партнёр пока не предпринял».

«Заявления представителей США, будто «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы, тогда как сами немцы утверждают обратное, свидетельствует, что обеспокоенность со стороны Штатов носит исключительно политический характер. Но главное здесь — перейдут ли они от слов к делу, или их обеспокоенность так и останется на уровне заявлений», — подчеркивает аналитик.

ИА REGNUM напоминает, что 5 марта президент Петр Порошенко заявил, что Украина и ее энергетические партнеры должны доказать нецелесообразность строительства газопровода «Северный поток-2», пообещав, что будет поднимать этот вопрос в Германии, куда поедет «в ближайшие недели».

«На сегодняшний день речь идет об энергетической безопасности мира и целого континента, крупнейшего рынка в мире. Если кто-то считает безопасностью, чтобы Россия имела более 50% поставок газа и в любое время могла его перекрыть… я думаю, что понимание шаг за шагом, день за днем к европейцам приходит», — убежден президент Украины.