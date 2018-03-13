Ярославль, 13 марта, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В Ярославле представители общественных организаций с настороженностью приняли назначение заместителем мэра экс-дзюдоиста Дмитрия Носова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Носова Дмитрий Носов

«Я сам много кем работал и с уверенностью могу сказать, что знания, полученные на физкультурном факультете вуза, мне помогали. Не надо думать, что бывшие спортсмены — все дилетанты. Тут все зависит от человека. Мне кажется, что спортсмен такого уровня сможет себя проявить и в мэрии города. Он приезжал к нам в Ярославль, поскольку занимался социальными проектами — борьбой с распространением наркотиков среди молодежи, и мне он показался достаточно компетентным человеком», — сказал корреспонденту ИА REGNUM президент ярославской федерации дзюдо Юрий Пузанов.

Дмитрий Носов является членом Общественной палаты России, поэтому мы опросили его ярославских коллег. Ректор ЯрГУ им. Демидова Александр Русаков сказал, что не может комментировать решения мэра Ярославля: «Дмитрий является членом Общественной палаты. Наверное, он там трудится. Я не могу комментировать такое назначение, поскольку у меня есть свое представление об образе федерального политика».

Член Общественной палаты России Елена Мильто очень удивлена таким кадровым решением:

«За коллегу рада, надеюсь, что это решение не из разряда «пальцем в небо». Но я не совсем понимаю смещение акцента работы Дмитрия с федерального на региональный уровень. Для чего? Зачем? Почему?» — отмечает она.

Елена Мильто сказала, что в палате Дмитрий Носов курирует вопросы спорта и борьбы с распространением наркотиков среди молодежи.

«Я очень рада за тех молодых и энергичных людей, которые приходят к власти в Ярославле. Хорошо, что они молоды, хорошо, что побеждали. Надеюсь, что наше культурное наследие сохранится и после их назначения. Если мы выдержали Владимира Слепцова, то переживем очень многое», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Елена Богданова.

Многие же ярославцы, которых опрашивали корреспонденты ИА REGNUM, просто не знают, кто такой Дмитрий Носов.