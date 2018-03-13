Москва, 13 марта, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Противники строительства газопровода «Северный поток — 2» — Литва, Латвия, Польша, Украина и Молдавия — продвигают интересы США, заявил в интервью изданию «Экономика сегодня» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«В настоящий момент тезис, что «Северный поток — 2» вреден для Евросоюза, продвигают американцы, а также их клиенты из числа восточноевропейских государств», — заявил Оленченко.

По его словам, цель здесь вполне конкретная и утилитарная и заключается в том, чтобы США смогли обеспечить необходимый рынок сбыта своего сжиженного природного газа. При этом неудивительно, что противниками выступают Польша и страны Прибалтики, поскольку они же являются главными сторонниками антироссийских санкций, отметил Оленченко.

«В этом вопросе надо прийти к заключению, что по «Северному потоку — 2» в Евросоюзе сформировалось мнение большинства, которое выступает за реализацию этого проекта, а также точка зрения аутсайдеров», — подчеркнул эксперт, добавив, что ВВП трех стран Прибалтики составляет 0,56% от совокупного ВВП Евросоюза.

Читайте также: Госдеп: Блокировка «Северного потока-2» не изменит внешнюю политику России

Напомним, ранее главы польского и латвийского парламентов вместе со спикером сейма Литвы подписали обращение к председателям парламентов европейских стран, в котором заявили об угрозе проекта «Северный поток — 2» для энергетической независимости Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках «Северного потока — 2» предполагается построить две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.