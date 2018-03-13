Санкт-Петербург, 13 марта, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении сотрудника аэропорта «Пулково», возбужденное после трагического обрушения трапа и гибели маленького ребенка, прекращено «в связи с примирением сторон». Об этом сообщила сегодня, 13 марта, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Еще одно уголовное дело пока находится в процессе расследования.

Szsut.sledcom.ru Аварийный трап в «Пулково», с которого упали люди

Напомним, ранее перед Московским районным судом предстал начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «ВВСС». Он обвинялся в недоброкачественном ремонте транспортного оборудования, повлекшем по неосторожности смерть человека — часть 2 статьи 266 УК РФ.

В ходе процесса было заявлено ходатайство о прекращении дела по соглашению сторон. Мать погибшей девочки сообщила, что моральный вред обвиняемым полностью компенсирован, претензий имущественного характера к нему нет. Кроме того, обвиняемый лично принес извинения.

Напомним, 28 сентября 2017 года при выходе пассажиров с борта самолета произошло повреждение опорной оси, выдвижная площадка трапа обрушилась, и с трехметровой высоты на асфальт упала женщина с полуторагодовалой внучкой. Пострадавшие получили множество телесных повреждений, а ребенок скончался в больнице.

Как разъясняет Северо-Западное следственное управление на транспорте, решение о прекращении уголовного дела принято судом с учетом исчерпывающего комплекса доказательств, с согласия потерпевших, а также с учетом мнения государственного обвинения.

«Вынесенное судом решение о прекращении уголовного дела не является реабилитирующим основанием и не свидетельствует об отсутствии в действиях работников ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» состава преступления <…> а, напротив, свидетельствует о том, что стороной защиты был в полном объеме компенсирован причиненный потерпевшим физический и моральный вред, как того требует ст. 76 УК РФ», — подчеркивают в СЗСУ на транспорте СК РФ.

Добавим, что обвинение в недоброкачественном ремонте транспортного оборудования и выпуске его в эксплуатацию, повлекшем по неосторожности смерть человека, предъявлено также исполняющему обязанности руководителя службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС управляет аэропортом «Пулково).

Как установлено следствием, в июле 2017 года обвиняемый вместо закупки новой посадочной площадки неисправного пассажирского трапа направил изношенную и не пригодную к ремонту деталь трапа на участок механических работ, где на нее установили самодельный аналог опорной оси, не соответствующий конструкции производителя. После посадочную площадку установили на трап и выпустили его в эксплуатацию.