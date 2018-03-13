Москва, 13 марта, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил рассмотреть вопрос о внесении в законодательство России понятия «информационной войны», передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта. Поводом стали заявления Великобритании о возможном бойкоте чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году.

Colin Информация

Британский премьер-министр Тереза Мэй выдвинула ультиматум Российской Федерации: до вечера вторника, 13 марта, Москва должна «правдоподобно объясниться» по поводу отравления бывшего сотрудника ГРУ и агента MI6 Сергея Скрипаля и его дочери.

По мнению парламентария, России «стоит занять более жесткую позицию и начать с законодательного закрепления понятия «информационной войны»».

"МИД России на основании результатов парламентского или иного расследования смог бы объявлять ту или иную страну находящейся в состоянии «информационной войны против России». Такого рода информационно-психологическая война может быть и односторонней, если государство не имеет других средств давления на Россию как конкурента в той или иной сфере», — рассуждает Дегтярев.

Кроме того, по мысли законодателя, такое официально закрепленное понятие может быть использовано при расследовании преступлений против российских граждан или рассмотрении обвинений в отношении наших соотечественников со стороны других государств. При этом одной из версий в таком случае должна рассматриваться работа государственных или частных спецслужб по заказу политического штаба информационной войны против России.

«На сегодняшний день российским правоохранительным и судебным органам не на что опереться в законодательстве при выдвижении таких версий», — указал депутат.

Кроме того, по его словам, признание того или иного государства находящимся в состоянии информвойны с Россией «может повлечь усиление контроля за товарами и услугами, поступающими из данной страны», так как «открытая антироссийская политика будет приводить к экономическим потерям в условиях конкуренции разных стран за российский рынок».