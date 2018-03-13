Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 марта, 2018, 10:33 — ИА Регнум. 14 марта в Переславском районе состоится презентация туристического комплекса «Золотое кольцо». Готовность кластера составляет 98 процентов, сообщили в правительстве Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM.

Переславль

Техническое открытие комплекса запланировано на май, прием первых туристов начнется во втором квартале этого года.

На сегодняшний день на территории курорта расположены две 3‑ и 4-звездочные гостиницы, комплекс из 30 мини-отелей, офисный центр для туристических компаний, площадка для футбола. Дополнительно инвестором возведены три шатра для проведения мероприятий, здание мини-маркета.

В презентации примут участие генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал» Антон Перин, основатель и владелец гостиничной сети «Azimut Hotels» Александр Клячин, главы городов Золотого кольца России.

Строительство комплекса ведется с 2011 года. В 2015 году финансирование проекта было приостановлено. Проводились поиски инвестора. Строительство возобновилось два года назад, основным инвестором стал Внешэкономбанк.

Общий объем инвестиций в проект на 1 февраля составил порядка 4,7 миллиарда рублей.