Санкт-Петербург, 14 мая, 2013, 18:47 — ИА Регнум. Фракция "Справедливая Россия" в петербургском парламенте по итогам встречи с кандидатом в вице-губернаторы Санкт-Петербурга по жилищно-коммунальному хозяйству Владимиром Лавленцевым приняла решение о свободном голосовании по его кандидатуре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 14 мая, рассказал председатель фракции Алексей Ковалев .

"В ходе встречи Владимиру Лавленцеву больше давали советов, чем задавали вопросов, - сказал Алексей Ковалев. - Он незнаком с Санкт-Петербургом. Проявляет заинтересованность в работе, записывает то, что ему говорят. Никакого впечатления он не произвел. Менеджер, наверное, достаточно успешный".

Алексей Ковалев отметил, что сам еще не принял решения о том, как будет голосовать. "Так и так его утвердят. Это чистая формальность. От нас же не зависит ничего, - говорит депутат. - Вопрос - как с ним дальше работать. У нас альтернативы нет. Может, людей из питерского ЖКХ после всех скандалов, которые были, нельзя пускать в эту сферу вообще, все уже замазаны, и нужен человек извне. Я не знаю этой кандидатуры, это ответственность губернатора Санкт-Петербурга, который его предлагает".

Как отметил депутат, первым советом, который он дал кандидату в вице-губернаторы, было получить в ГУВД по Санкт-Петербурге информацию по всем уголовным делам в этой сфере, чтобы понять, каковы способы незаконных действий в сфере ЖКХ в Санкт-Петербурге. "Это касается и труб, и крыш, и мусора - всего, - сказал депутат. - Второе, что нужно сделать, - взять московские правила, касающиеся ЖКХ, и посмотреть, можно ли их адаптировать для Санкт-Петербурга. В столице со сферой благоустройства дела обстоят очень неплохо. Например, в Москве есть положения о регистрации перепланировок в квартирах, которые дают возможность очень быстро зарегистрировать все изменения, снос не несущих перегородок. У нас в городе никто ничего не регистрирует, и когда доходит до покупки квартиры, люди попадают на большие деньги".