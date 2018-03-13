Кабул, 13 марта, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Соединенные Штаты получают сигналы от боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые могут положить конец внутреннему конфликту в Афганистане, который продолжается 16 лет, сообщает 13 марта Reuters.

tpsdave Пентагон

Данное заявление сделал глава министерства обороны США Джеймс Мэттис, во время своего визита в Афганистан, о котором предварительно не сообщалось.

«Есть интерес, который исходит со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил Мэттис, добавив, что сигналы исходят на протяжении нескольких месяцев.

Данное заявление последовало спустя месяц после того, как президент Афганистана Ашраф Гани предложил террористам вступить в переговоры без предварительных условий.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов в 1994 году. В результате продолжительных боевых действий они установили контроль практически над всей территорией страны.

Военная агрессия США против Афганистана в 2001 году привела к падению режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что заставило террористов уйти в подполье.