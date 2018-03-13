Пекин, 13 марта, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Недавние высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о роли Китая в Африке являются несоответствующими действительности и направлены на очернение Китая, заявил посол Китая в ЮАР, передает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Высокопоставленный американский дипломат, «очевидно, выбрал не то место и не ту тему против не той цели. Вот почему африканцы решили объяснить его превосходительству, что слова его касательно Китая не верны и не правдивы. Жаль об этом говорить, но это довольно саморазоблачительно», — заявил во время своей пресс-конференции Линь Сунтянь в тот же день, когда Тиллерсон погрузился с головой в свой первый официальный визит в Африку.

Во время его турне по пяти африканским странам Тиллерсон заявил, что африканские страны должны быть осторожными, имея дело с Китаем, дабы не лишиться суверенитета и не попасть в долговой кризис.

В ответ посол Китая заявил, что Китай и его предприятия инвестировали в Африку свыше $100 млрд, построили более 6,5 тыс. км железных дорог, 6 тыс. км автомагистралей, более 200 школ и 80 спортивных стадионов.

Китай создал рабочие места, поделился опытом и технологиями, а также изменил к лучшему жизнь африканцев, добавил Линь.

Вероятно, Тиллеросн приземлялся в аэропортах, построенных при китайском финансировании, пользовался дорогами, построенными при помощи Китая и делал свои заявления на стадионах, построенных совместно китайцами и африканцами, добавил Линь.

«Чего они действительно хотят, так это оставить Африку такой, какая она была: нищей и разделенной под постоянным контролем других. Чем они действительно обеспокоены, так это о реализации Африкой экономической независимости при поддержке Китая. Чего они боятся — так это сильной Африки, которая больше не будет подчинятся политически», — заявил китайский посол.

Касательно долговых проблем Африки, Линь заявил, что Китай профинансировал множество инфраструктурных проектов на континенте.

«Американские друзья переживают за африканский долговой кризис на словах. Но у них нет желания выдать ссуды на поддержку африканского развития или стимулировать инвестиции в Африку», — продолжил Линь.

Помимо комментирования эксцентричных обвинений со стороны Тиллерсона, Линь также заявил, что правительство Китая предприняло продуктивные меры по борьбе с коррупцией, а также внесло существенный вклад в борьбу с мировыми бедствиями.

Отметим, что Африка является для Китая стратегической зоной и мощной ресурсной базой, до которой прокладывается «Новый шелковый путь» как артерия, которая бы питала Китай всем необходимым. США больно наблюдать за тем, как их геополитический противник значительно усиливается в ситуации, когда США начинают уступать Поднебесной пальму первенства.