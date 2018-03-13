Киев, 13 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Жители Украины в два раза переплачивают за электроэнергию после введения формулы расчета стоимости угля «Роттердам+», передает украинская программа «Гроши».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно сообщению, на Украине уже два года действует формула «Роттердам+», введенная национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Формула включает в стоимость угля не только его добычу, но и транспортировку по морю, перевалку в порту и доставку железной дорогой — также, как это делается на международной бирже в Роттердаме.

Однако таким образом цена угля необоснованно завышается в два раза, считает глава ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг АндрейГерус. Как отмечают «Гроши», 80% украинских ТЭС принадлежат олигарху компании ДТЭК РинатуАхметову, а 85% угля ДТЭК добывает самостоятельно. Соответственно, никаких перевозок морем и так далее компания не осуществляет, но цена за это уже учтена в стоимости угля.

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Таким образом, за два года «Роттердама+» ДТЭК увеличила свою прибыль на 206% до 23 млрд гривен ($890 млн). Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже начало расследование против руководителя НКРЭКУ ДмитрияВовка, который и ввел «Роттердам+».

При этом, как считает бывший министр ЖКХ Украины АлексейКучеренко, НКРЭКУ полностью подчиняется администрации президента Украины Петра Порошенко и ему самому, а, значит, удвоенные тарифы на уголь вводились с «благословления» украинских властей.

Напомним, ранее глава НАБУ АртемСытник заявлял, что на детективов, ведущих расследование против НКРЭКУ, оказывается давление, а само расследование блокируется судами.