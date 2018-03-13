Лондон, 13 марта, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Экс-разведчика, полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом из группы боевых газов под названием «Новичок», что указывает на причастность России к инциденту «с большой долей вероятности». Об этом в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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По ее словам, газ был идентифицирован в результате клинических исследований. Якобы следы именно этого соединения были найдены в организме Скрипаля.

Мэй потребовала от Москвы предоставить все материалы по программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия до конца дня 13 марта. Если этого не будет сделано, последуют санкции, поскольку Лондон квалифицирует ситуацию как «незаконное применение силы».

«Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны, либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустило его попадание в чужие руки», — уточнила Мэй.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инцидент, призвав Лондон «разобраться у себя». Только после этого Россия будет обсуждать отравление Скрипаля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала речь премьер-министра «цирковым шоу».

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко был вызван в МИД Британии. При этом Мэй уже анонсировала заседание 14 марта, на котором будут обсуждаться параметры новых односторонних санкций в отношении России.

По данным СМИ, речь идет как о замораживании активов граждан России и высылке дипломатов, так и об объявлении России спонсором терроризма и отключении российских банков от системы электронных платежей SWIFT.

Зачем России было отравлять Скрипаля, Мэй также объяснила. По ее мнению, для России Скрипаль был «законной целью» для убийства, поскольку был перебежчиком». Напомним, Сергей Скрипаль получил в 2010 году убежище в Великобритании после обмена разведчиками между США и Россией.

Что касается «Новичка», то достоверной информации об этом веществе в российских источниках нет. Зарубежные источники утверждают, что нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием «Новичок» якобы было разработано в СССР в 70-х — 80-х годах.

В настоящее время Скрипаль и его дочь Юлия, найденные без сознания на скамейке в сквере в Солсбери 4 марта, находятся в стабильно-тяжелом состоянии. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который, как утверждается, нашел пострадавших в сквере.