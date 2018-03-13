Ярославль, 13 марта, 2018, 09:37 — ИА Регнум. 13 марта глава Ярославля представит коллективу мэрии своего нового заместителя, который претендует на должность первого зама. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Владимир Слепцов.

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«Сейчас человек работает в качестве заместителя и просто выполняет функцию первого зама. Но он еще не назначен на эту должность. Утверждать его будет муниципалитет в конце марта. Да, могу подтвердить, что кандидатура Дмитрия Носова будет выноситься на муниципалитет. Сегодня у него первый рабочий день, я его представлю как своего заместителя, исполняющего обязанности первого зама», — сказал Владимир Слепцов.

Дмитрий Юрьевич Носов родился в 1980 году в военном городке Чита-46. Профессиональный спортсмен. Занимался самбо и дзюдо. В 2003 году окончил Российскую государственную академию физической культуры и спорта. В 2004 году стал бронзовым призером Олимпиады в Афинах по дзюдо. В 2006 году завершил профессиональную спортивную карьеру, в 2008 году окончил Российскую академию государственной службы. В 2011 году был избран депутатом Госдумы России от партии ЛДПР по Красноярскому краю, затем был исключен из партии. В 2016 году вновь выдвигался в Госдуму от КПРФ, но проиграл кандидату от «Единой России». В 2017 году вошел в состав Общественной палаты России.