Москва, 13 марта, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Эта неделя позволит воспользоваться сполна движением на рынке углеводородов, когда рост цен будет сменяться падением, а котировки будут искать новую точку опоры, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На предстоящей неделе стоит выделить публикацию ежемесячного обзора ОПЕК (14 марта) и ежемесячного обзора нефтяного рынка от Международного энергетического агентства (15 марта).

«Нефть Brent сумела найти поддержку вблизи 65 долларов за баррель, даже при отсутствии договоренностей на конференции CERAweek, в ходе которых представители ОПЕК безуспешно пытались убедить американских сланцевиков снизить добычу для поддержания более высоких цен», — сказал эксперт.

Снизилось давление на черное золото благодаря уменьшению числа буровых установок по данным Baker Hughes (данные на 12 марта), поэтому до середины недели нефть, вероятно, продолжит укрепление, если продолжить торговаться выше 65 долларов за баррель.

«Вместе с тем необходимо отметить, что хедж-фонды и другие спекулятивно настроенные игроки увеличили за последнюю неделю свои ставки на падение котировок американской нефти марки WTI на максимальную в этом году величину на фоне роста производства нефти в США до рекордных уровней», — отметил Ширяев.

Согласно данным минэнерго США, добыча нефти в США достигла отметки 10,369 млн баррелей в сутки, или максимальной величины за период с начала сбора данных с 1983 года.

Пользуясь тем, что ОПЕК на прошлой неделе подтвердила свою приверженность ребалансировке рынка, США продолжают наращивать добычу и к октябрю 2018 года вполне смогут стать крупнейшим в мире нефтепроизводителем, добывая около 11 млн баррелей нефти в сутки.

«Конечно, такая экспансия не будет возможной при отсутствии продукции стальной и алюминиевой отраслей от импортеров, как и будут сложности в поиске клиентов на открытом рынке, но кто сказал, что в этом деле будет честная игра (?), когда на кону очень большие деньги.

Кроме того, у США есть собственный рынок, который с успехом может втянуть все добытые ресурсы, а также урегулировать все спорные вопросы внутри страны», — пояснил эксперт.

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