Владивосток, 13 марта, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Густой утренний туман 13 марта стал причиной отказа от посадки двух самолётов в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Посадка самолета в условия плохой видимости

Отмечается, что не смогли совершить посадку во Владивостоке пассажирские самолеты из Москвы и Новосибирска. Вследствие плохой видимости было принято решение перенаправить воздушные суда на Хабаровск.

По информации телеканала «Вести Приморье», Airbus 330−300 рейса SU-1700 из Москвы должен был прибыть в столицу Приморья в 07:40 местного времени (00:40 мск), а рейс S7−3279 из Новосибирска ожидался в 08:05 (01:05 мск).

Отмечается, что отправление рейсов в Преображение, Дальнегорск, Москву и Хабаровск также было задержано из-за плохих метеоусловий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта вылет футбольной команды московского ЦСКА из Грозного в Москву после матча 22-го тура с «Ахматом» был задержан на несколько часов в связи с тем, что на территории аэропорта в Грозном проводились учения.

«Полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве. А время, проведённое у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Акинфеев почти научился водить автобус. Всем доброй ночи», — говорится в сообщении Twitter ЦСКА, опубликованном в 21:12 вечера.

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