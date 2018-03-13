Иркутск, 13 марта, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Сотрудники Иркутского института химии Сибирского отделения РАН, работая над модификацией углеводов, извлечённых из растительного сырья и синтезированных микроорганизмами, получили модифицированный олигосахарид, обладающий выраженной противовирусной активностью. Как сообщила ИА REGNUM старший научный сотрудник группы фармацевтической разработки института, кандидат фармацевтических наук Яна Костыро, синтезированное вещество защищает от вируса гриппа, в том числе H1N1 (свиной грипп).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Свиной грипп

Разработка началась ещё в 2013 году, а в конце 2017 года на способ получения средства, обладающего противовирусной активностью, учёными получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Известно, что сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) уже исследовали эту активность на культуре клеток и на мышах и отмечают, что вещество показало очень хорошее профилактирующее действие. Мыши, которым вещество вводили через нос, а потом заражали гриппом, остались здоровыми.

Для того, чтобы эта защита превратилась в лекарственный препарат и появилась в аптеках, предстоит сделать ещё многое. После того, как сотрудники группы фармацевтической разработки ИрИХ СО РАН установят структуру вещества и наработают опытные партии для дальнейших исследований, а новосибирские коллеги изучат противовирусную активность и безопасность нового соединения, можно будет проводить доклинические исследования.

Напомним, свиной грипп — острое, очень заразное инфекционное заболевание, спровоцированное вирусом гриппа А (H1N1). Называется вирус так потому, что им болеют не только люди, но и домашние свиньи, птицы и некоторые другие животные.

По данным Роспотребнадзора, в начале марта 2018 года в Европейском регионе на наличие вирусов гриппа обследовано более 3,1 тыс. проб, из которых доля проб, положительных на вирусы гриппа, составила 49%. В структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладали вирусы гриппа В (73,6% положительных проб), доля вирусов гриппа А составила 26,4%. В структуре вирусов гриппа типа А преимущественно определялись вирусы подтипа (H1N1) pdm09.

Иркутский институт химии Сибирского отделения Российской академии наук (ИрИХ СО РАН) — один из первых академических институтов Восточной Сибири. Он основан в 1957 году постановлением Президиума АН СССР. В 2000 году институту присвоено имя А. Е. Фаворского — одного из основоположников и классика органической химии. Основные направления — развитие методологии органического и элементоорганического синтеза на базе ненасыщенных углеводородов, развитие химии гипервалентного и гиповалентного кремния, развитие научных основ комплексного использования возобновляемого сырья.