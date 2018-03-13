Москва, 13 марта, 2018, 07:41 — ИА Регнум. «Вторжение полярного воздуха» ожидается в Москве в четверг, 15 марта. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

"В четверг через Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, который обрушится на столицу обильными снегопадами — до 25% месячной нормы (7−9 мм), метель с ухудшением видимости, сугробы подрастут на 5−7 см, начнется вторжение полярного воздуха», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в столице ночью понизится до −1…−6°, днем не выше 0…-5°. Порывы ветра могут достигать 10−15 метров в секунду.

Отмечается, что 13 и 14 марта синоптическая ситуация в Москве и Подмосковье будет определяться теплым сектором атлантического циклона. Так, небо над столицей затянут облака, пройдут небольшие осадки, а ночью и утром местами возможен слабый ледяной дождь.

Напомним, ранее ведущие специалисты из центра погоды «Фобос» и Росгидрометцентра сообщили, что теплая погода в Москве и Московской области наступит в последних числах марта.

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