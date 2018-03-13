Москва, 13 марта, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Церемония прощания с директором Московского художественного театра имени Чехова (МХТ), Народным артистом СССР актёром Олегом Табаковым состоится в здании МХТ 15 марта. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба театра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память об Олеге Табакове у МХТ им. Чехова

По предварительным данным, похоронен Олег Табаков будет на Новодевичьем кладбище в Москве.

«С 12 по 15 марта в МХТ объявляется траур. Спектакли, которые должны были состояться в эти дни, отменяются», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

В ноябре минувшего года выдающийся советский и российский артист был госпитализирован, медики ввели Табакова в состояние искусственной комы. Он скончался 12 марта в Градской больнице в Москве после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Почти два последних десятилетия Табаков работал художественным руководителем МХТ имени Чехова.

Напомним, 12 марта, в день смерти артиста, президент России Владимир Путин, политики, члены правительства и деятели культуры выразили свои соболезнования родным и близким Олега Табакова в связи с его кончиной.

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Добавим, Олег Табаков в 1967 году стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1988 году был удостоен звания Народного артиста СССР.

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В 2002 году актёр получил премию главы государства в области литературы и искусства. Он является лауреатом премии «Золотой овен», «Золотая маска», премии им. Станиславского и многих других наград.

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Олег Табаков — кавалер советских орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, а также российских орденов Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» всех степеней.