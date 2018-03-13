Нефть может упасть ниже $60
Москва, 13 марта, 2018, 07:12 — ИА Регнум. На фоне скудного новостного фона и флэта по многим основным парам на рынке Форекс торги по нефти завершились 12 марта снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.
Цена как забралась на уровень 65,81, так и слетела с него. Падение стоимости Brent составило 2,5%.
Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается рост нефтедобычи в США. Покупатели вышли из длинных позиций, чтобы не рисковать перед публикацией отчета Американского института нефти.
13 марта на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подешевел на 0,26%, до $64,78. Поддержка по нефти проходит через $63,85. Её пробой продавцам откроет дорогу к $61,73 (минимум 13 февраля).
Скорее всего, это дело времени. Лучше быть готовым к тому, что концу марта цена на нефть упадет ниже 60 долларов за баррель.
Напомним, 12 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,82%, до $64,95 за баррель, WTI — на 0,95%, до $61,92 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $62,19 за баррель.
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