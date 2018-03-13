Москва, 13 марта, 2018, 07:12 — ИА Регнум. На фоне скудного новостного фона и флэта по многим основным парам на рынке Форекс торги по нефти завершились 12 марта снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена как забралась на уровень 65,81, так и слетела с него. Падение стоимости Brent составило 2,5%.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается рост нефтедобычи в США. Покупатели вышли из длинных позиций, чтобы не рисковать перед публикацией отчета Американского института нефти.

13 марта на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подешевел на 0,26%, до $64,78. Поддержка по нефти проходит через $63,85. Её пробой продавцам откроет дорогу к $61,73 (минимум 13 февраля).

Скорее всего, это дело времени. Лучше быть готовым к тому, что концу марта цена на нефть упадет ниже 60 долларов за баррель.

Напомним, 12 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,82%, до $64,95 за баррель, WTI — на 0,95%, до $61,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $62,19 за баррель.

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