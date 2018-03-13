США хотят надавить на Россию, чтобы поддержать себя и Украину: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 марта, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Надежда на малое: в госдепе не уверены, что блокировка «Северного потока — 2» изменит политику России;
- Переписать историю: в Литве идут споры вокруг мемориала советским воинам;
- Всё равно виноваты русские: Путин прокомментировал «отравление» Сергея Скрипаля;
- «Удивительный результат»: Россия нацелилась на лидерство на глобальном рынке АПК;
- Усилить ответственность: за провокацию подкупа и взятки в сфере госзакупок будут наказывать.