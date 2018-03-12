Ижевск, 13 марта, 2018, 00:49 — ИА Регнум. На судостроительном заводе «Рыбинская верфь», который входит в концерн «Калашников», состоялась торжественная закладка скоростного транспортно-десантного катера БК-16 для Федеральной службы войск национальной гвардии России. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Euroyachting.ru Катер проекта БК-16

По словам генерального директора завода Сергея Антонова, катер БК-16 является одним из лучших отечественных судов своего класса, разработанных за последнее время.

«Характерными особенностями катера являются возможность перемещения с высокой скоростью, наличие крупного десантного отсека, а также возможность подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов. В зависимости от пожеланий заказчика, мы можем поставлять технику в различных вариантах комплектации под решение конкретных войсковых задач», — отметил глава предприятия.

Заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко в свою очередь сообщил, что до конца года служба рассчитывает получить несколько катеров. Катера проекта БК-16 предназначены для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о заключении новых контрактов между АО «Рыбинская верфь» и Росгвардией.

Напомним, 14 февраля была закрыта сделка о передаче 75% плюс одна акция концерна «Калашников» генеральному директору Алексею Криворучко. Сумма сделки составила 1,5 млрд рублей. Блокирующий пакет — 25% минус одна акция сохранила госкорпорация «Ростех».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте другая структура концерна «Калашников» — Ижевский механический завод (ИМЗ) заявил о готовности к серийному производству пистолета Лебедева.