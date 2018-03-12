Москва, 12 марта, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян (Объединённые Арабские Эмираты). Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Сообщается, что Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном актуальные вопросы отношений между Россией и ОАЭ. Обсуждение проводилось с учетом достигнутых в апреле 2017 года в Москве договоренностей.

Стороны отметили высокую динамику развития связей в инвестиционных и торгово-экономических сферах. Кроме того, была подтверждена двусторонняя заинтересованность в тесной координации в рамках обеспечения стабильности и безопасности в регионе Большого Ближнего Востока, в частности в регионе Персидского залива, и наращивании комплекса обоюдного взаимодействия.

Путин также поздравил принца Абу-Даби с прошедшим днем рождения.