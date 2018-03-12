Лондон, 12 марта, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко вызван в МИД Великобритании, где от него потребуют объяснений по вопросу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает 12 марта радиостанция «Маяк» со ссылкой на заявление премьер-министра Терезы Мэй.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Напомним, 4 марта в Солсбери полицейские обнаружили двух человек, сильно пострадавших из-за «взаимодействия с неизвестным опасным веществом». Одним из пострадавших оказался экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, вторым — его дочь Юлия. Состояние здоровья обоих оценивается врачами как критическое.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Скрипаль в России признан виновным в госизмене и приговорен к 13 годам лишения свободы, но был обменен на российских сотрудников спецслужб, арестованных в США.

Не дожидаясь итогов расследования и каких-либо доказательств разных версий, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже обвинила Россию в том, что Скрипаль с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом российской разработки.