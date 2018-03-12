Лондон, 12 марта, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство Её Величества считает высоковероятным причастность Российской Федерации к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля. Соответствующее заявление Мэй сделала сегодня, 12 марта, выступая перед британским парламентом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

«Правительство пришло к выводу, что высока вероятность причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль», — сказала Мэй.

Также она заявила, что оба они были отравлены редким нервно-паралитическим веществом, якобы разработанным в Российской Федерации.

Напомним, 7 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на лавочке возле одного из торговых центров в британском городе Солсбери без сознания. Вскоре британские власти сообщили, что они отравлены неким веществом. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, они в коме.