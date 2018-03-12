Клайпеда, Литва, 12 марта, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Попытки представить советских воинов, освободивших Литву, «оккупантами», избавиться от символов СССР даже в местах захоронений, набирает в Литве обороты. Литовская газета «Клайпеда» сегодня, 12 марта, опубликовала материал о том, какие планы в этом вопросе зреют в местном городском самоуправлении. ИА REGNUM публикует перевод ключевых частей этого материала на русский язык:

Июль 1944 года. Немецкие солдаты сдаются в плен в Вильнюсе

«К самоуправлениям страны еще осенью обращалась член сейма Радвиле Моркунайте-Микуленене, призывая поддержать инициативу самоуправления Биржайскго района у памятников, находящихся в местах захоронения советских солдат, повесить таблички, на которых было бы написано, что надписи на памятниках не соответствуют исторической правде.

Самоуправление Биржайского района на специально заказанных табличках написало, что отмеченное место захоронения советских солдат, участвовавших во Второй мировой войне, является объектом культурного наследия, но идеализированные в советское время надписи не соответствуют исторической правде.

Политик распространила обращение к 59 самоуправлениям, предлагая и им сделать то же самое.

В Клайпедском самоуправлении также начались дискуссии о том, как поступить с находящимся в Парке скульптур мемориалом в память о 600 перезахороненных советских солдатах.

Муниципальная комиссия по увековечиванию памяти известных людей, исторических дат, событий и предоставлению названий улицам пока не намерена последовать примеру Биржай.

Председатель этой комиссии, член горсовета Витаутас Чяпас, получив письмо члена сейма, пошел сам внимательно осмотреть советский мемориал.

«Когда поднялся шум, я позвал члена совета Вигантаса Варейкиса, и мы еще раз пошли и спокойно осмотрели памятник. Кроме стихов Саломеи Нерис на русском и литовском языках там больше ничего и нет. Слева — надпись, напоминающая о погибших в фашистских лагерях. Есть еще надпись, которая сообщает, что 28 января 1944 года советская армия освободила Клайпеду», — перечисляет факты Чяпас.

Оказалось, что самая острая дискуссия возникла как раз из-за этой фразы.

«Возникает вопрос: от кого освободила? Освободители ли это, если потом они убивали людей и ссылали в Сибирь?» — задается вопросом Чяпас.

Якобы член комиссии, историк Силва Поците предложила убрать эту надпись.

«Меня эта надпись не задевает, но от освободителей люди не бегут — давайте посмотрим на исторические фотографии. Кто кого от кого освобождал? Я считаю, город не был освобожден, он был захвачен, шла война. Исторические источники отмечают, что советы нашли город пустым, все ушли из него, остались только несколько человек», — сказал Чяпас.

Эта дискуссия разозлила пророссийскую прессу, послышались крики, что таким образом покушаются на военный мемориал.

Но пока что конкретные действия никто не предпринимает.

«Я предлагаю ничего не снимать, а у мемориала прицепить ссылку на электронную публикацию, которая каждому, кто приходит посетить это место, предоставляла бы достоверную информацию о исторических событиях. Можно в интернете даже ввести всю информацию на нескольких языках. Таким образом, не тревожилась бы память погибших, не злились бы русскоязычные жители или сторонники другой идеологии, потому они также являются гражданами нашей страны», — говорит Чяпас.

Такую технологию недавно внедрил Приморский региональный парк, который создал для посетителей электронный доступ к информации о птицах, проживающих в приморье.

Дети, посещающие парк, могут даже на смартфонах слушать пение птиц.

«Городская власть должна заняться этим вопросом. Кроме того специальная комиссия должна будет осмотреть все места города и выяснить, нет ли в портовом городе вводящих в заблуждение надписей или запрещенных символов. А вопрос памяти погибших — деликатный. Власть может смениться, могут смениться эпохи. Борьба с умершими никогда не приносит ничего хорошего. Стоит поучиться у европейских стран, там уважают и чтут память всех погибших на войне. Все мертвые равны», — уверяет Чяпас.

Могил советских солдат очень много во всем округе — в центре Паланги, в Довилай, Гаргждай, Салантай и так далее.

Иногда дискуссии о идеологических вопросах попахивают настоящим абсурдом.

«Когда утверждался герб Клайпеды, началась борьба за звезды на нем. Пятиконечные звезды не понравились ксендзу Алфонсасу Сваринскасу, который тогда был членом комиссии по геральдике. Мы пытались объяснить, что это не имеет ничего общего с советами, звезда — это навигационный символ. Ворота или открытые двери означают приглашение посетить этот город. Каждый символ имеет свое значение», — вспоминает Чяпас.

Чяпас также задает риторический вопрос: «Если руководствоваться похожей логикой, не должны ли мы запретить серп, молот и красный цвет?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Клайпеда никогда не являлась частью Литвы. В 1923 году регулярные литовские войска, переодевшись в штатское, пробрались в Мемель, который в тот момент находился под протекторатом Франции, уничтожив немногочисленный военный контингент, «обычные жители» обратились к президенту Литвы Антанасу Смятоне с просьбой о присоединении Мемеля к Литве, что было представлено как свободное волеизъявление населения. Так Мемель впервые на короткий срок (после начала Второй мировой войны его немцы быстро себе вернут) стал литовским, однако сегодня это представляется в Литве как воссоединение с историческими землями, хотя прусские земли никогда не относились к Литве.

Благодаря вхождению в состав СССР Литовская республика получила свою нынешнюю столицу — город Вильнюс, которая в 1920 году была оккупирована поляками, а в 1922 году вошла в состав Польши. Вильно и Виленский край отошли к СССР в 1939 году. 10 октября 1939 года Вильна и Виленский край были переданы Литовской республике. Также после Второй мировой войны к Литве решением Сталина был присоединён незамерзающий порт Мемель (ныне Клайпеда).

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