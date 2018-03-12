Вильнюс, 12 марта, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Литовский портал 15min.lt сегодня, 12 марта, опубликовал материал об инциденте на закрытой Игналинской АЭС, о котором власти страны не сообщили. В материале под заголовком «Замолчанный инцидент на Игналинской АЭС: после испытаний с радиоактивными материалами «произошли неполадки» рассказывается о неудачных горячих испытаниях на ИАЭС 31 декабря 2017 года.

Игналинская АЭС

Тогда радиоактивные отходы выгружали в специальные контейнеры, разработанные и изготовленные компанией Nukem Technologies. Однако оказалось, что радиоактивный уровень отходов гораздо выше, нежели рассчитывали литовские специалисты. Контейнеры не справились, испытания остановили.

При этом, по данным литовского издания, за расчёты была ответственна именно литовская сторона. Немецкая компания Nukem Technologies, которая принадлежит российскому «Росатому», только изготавливала оборудование, а за основу брались расчёты, предоставленные литовскими специалистами.

Примечательно, что все литовские официальные ведомства — как сама администрация ИАЭС, так и министерство энергетики Литвы — ситуацию комментирую неохотно, утверждая, что во время таких испытаний происходят различные ситуации, но все они рассматриваются как рабочие моменты. По данным издания, Брюссель, а именно европейские доноры финансируют демонтаж ИАЭС, уже оповещён и выразил озабоченность ситуацией. В материале не приводятся данные, стоит ли этот инцидент рассматривать как факт, что все контейнеры из-за ошибочности расчётов Литвы непригодные, или их можно доработать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный Вильнюс и вовсе объявил о решении изгнать компанию Nukem Technologies из Литвы. Расторгнуть договор позволит принятый закон о деятельности стратегических предприятий в Литве, который позволяет «защитить стратегические секторы от подрядчиков, которые вызывают сомнения». Закон вступил в силу с 1 марта 2018 года.

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Nukem Technologies реализует в Литве проекты B1 (проект по строительству временного хранилища отработанного ядерного топлива) и B34 (Комплекс по хранению и переработки твердых отходов). В период с 2014 по 2020 годы на осуществление работ по прекращению эксплуатирования Игналинской атомной электростанции выделено 450,8 млн евро. При этом в Литве утверждают, что для полного демонтажа не хватает примерно миллиарда евро.

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