Калуга, 12 марта, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Сегодня, 12 марта, на рабочем совещании руководителей подразделений Городской управы Калуги глава городского самоуправления Александр Иванов вручил городскому голове Константину Горобцову диплом победителя международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить — 2017».

Городская дума Калуги Калуга победила в международном смотре-конкурсе

Калуга одержала победу в номинации «За организацию поддержки частных бизнес-инкубаторов, расположенных на территории муниципального образования».

«Смотр-конкурс был организован Международной ассамблеей столиц и крупных городов при поддержке Исполкома СНГ, Государственной думы РФ, Совета Федерации и Общероссийского конгресса муниципальных образований, — рассказал Александр Иванов. — Целью конкурса было выявление, систематизация и продвижение лучшего опыта городов СНГ и Евразийского экономического сообщества, изучение реальных достижений в решении вопросов местного значения, проблем социально-экономического развития».

Городская дума Калуги Калуга победила в международном смотре-конкурсе

В настоящее время в Калуге действуют три бизнес-инкубатора: «Материалы и компоненты электроники», «Бизнес-инкубатор информационных технологий» и «Калужский студенческий бизнес-инкубатор».

На площадях инкубаторов расположены 25 субъектов малого и среднего предпринимательства, объём их выручки в прошедшем году составил 152,5 млн. рублей, размер налоговых платежей в бюджеты всех уровней — 14 миллионов рублей.