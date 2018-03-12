Калининград, 12 марта, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Обсуждение обустройства ключевых пространств Калининграда — не монополия фейсбучного сообщества. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал член Общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко, комментируя старт просветительского проекта «Открой город».

Алексей Елин ИА REGNUM Дом Советов в Калининграде

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что с 21 по 25 марта марта в Калининграде пройдет серия лекций и обсуждений будущего архитектурного облика города. Речь, в частности, идет о дискуссии «Открой город: какими станут ключевые общественные пространства Калининграда». К таким пространствам власти отнесли восемь объектов — площадь у Северного вокзала, площадь перед Домом Советов, набережная Преголи, остров Канта, Литовский вал, Ленинский проспект, улицы Черняховского и Пролетарская.

«С одной стороны можно говорить о развитии в регионе гражданского общества, поскольку масштабные общественные обсуждения по обустройству ключевых пространств Калининграда проводятся впервые, — считает Андрей Омельченко. — Но с другой стороны, существует опасность крена в однобокое обсуждение узким, замкнутым кругом лиц».

По мнению общественника, лидеров общественного мнения из социальных сетей недостаточно для полноценного обсуждения, охватывающего все слои гражданского общества.

«Например, на эти слушания может прийти «фейсбучное население», не видящее другого архитектурного будущего, кроме как застройки города «под Германию» (как это уже произошло с хрущёвками на Ленинском проспекте, перестроенными под «ганзейский стиль». — ИА REGNUM ), — продолжил эксперт. — Поэтому важно, чтобы в этих обсуждениях приняли участие калининградцы, выступающие за развитие своего архитектурного наследия в Калининграде. Понимаете, важно быть собой, любить свою неповторимость, уникальность, гордиться собой, а не копировать слепо чужое. Этим и отличатся искусство от халтурки. Да и слепое копирование чужеродного в более широком смысле мы уже проходили в 90-х, и все помнят, чем это закончилось».

Среди экспертов, которые прочтут калининградцам лекции и вступят в дискуссию, британский архитектор, автор книги «Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь» Кэролин Стил, польский архитектор, исследователь советской типовой архитектуры Куба Снопек, литовский архитектор Игнас Уогинтас, специализирующийся на инновационных проектах преобразования городского ландшафта, а также директор Международного фестиваля воздушных змеев Жерар Клеман.

«Программа ориентирована на широкий круг горожан и не предполагает специальной подготовки, — сообщили ИА REGNUM в КБ «Стрелка», которая выступает соорганизатором проекта «Открой город». — Все эксперты будут говорить на простом и понятном языке, чтобы у каждого слушателя была возможность составить собственное представление, что сегодня происходит с жильем и городской средой. Все мероприятия бесплатны, нужно только зарегистрироваться».

Подобные недели уже прошли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Белгороде и Саратове, каждый раз собирая аудиторию в несколько тысяч человек.

Добавим, что образовательные мероприятия проходят в рамках подготовки к форуму «Среда для жизни: всё о жилье», который пройдет в мае 2018 года в Калининграде при поддержке Минстроя России и правительства Калининградской области.