Баку, 12 марта, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Азербайджан вручил ноту протеста послу США в Баку Роберту Секуте из-за визита главы Республики Арцах (Нагорный Карабах) Бако Саакяна в США, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Администрация президента НКР Бако Саакян

Как заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в ноте отмечено, что США должны добросовестно выполнять свои обязательства на основе норм и принципов международного права, препятствовать деятельности, направленной против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

«При наличии партнерских отношений между США и Азербайджаном в других сферах, вызывающий удивление подобный шаг мы расцениваем как изменение позиции США в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и считаем его предвзятым. Создание условий для въезда в США представителей сепаратистского режима, созданного в результате военной агрессии в отношении Азербайджана и кровавой этнической чистки в период, когда США применяют особые санкции к другим самопровозглашенным режимам на постсоветском пространстве, является проявлением двойных стандартов… Такого рода шагом США нанесли серьезный удар по отношению к ним в глазах азербайджанского народа и общественного мнения. В ответ на такое поведение США, Азербайджанская Республика будет адекватно опираться на принцип взаимности», — заявил агентству АПА Гаджиев.

Посол Азербайджана в США провел встречу в Госдепартаменте, где довел до американской стороны протест Азербайджана.

14 марта в Конгрессе США состоится встреча с президентом Арцаха Бако Саакяном.

По этому поводу со статьей в The National Interest выступил бывший посол США в Армении Джон Эванс. «Международному сообществу пора приветствовать Нагорно-Карабахскую республику в семье народов. На этой неделе избранный демократическим путем президент Арцаха Бако Саакян посетит Вашингтон. Его не примут в администрации, потому что США молчат по поводу того, должен ли Арцах быть независимым от Азербайджана, в состав которого его включили в 1921 году указом Сталина», — пишет дипломат. Он отмечает, что бывший до Саакяна президентом Аркадий Гукасян в 1999 и 2002 годах также посещал США и встречался с официальными лицами Госдепартамента.