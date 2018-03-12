Санкт-Петербург, 12 марта, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Незаконные свалки мусора и грунта образовались в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где несколько дней назад был запущен первый маршрут частного трамвая «Чижик». В отношении строителей трамвайной линии возбуждены дела об административном правонарушении, проводится расследование, однако нарушения пока не устранены. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 марта, в межрегиональной общественной экологической организации «Зелёный Фронт».

«Зелёный Фронт» Незаконные свалки вблизи трамвайной стройки

Напомним, запуск движения трамвая «Чижик» с пассажирами состоялся 7 марта 2018 года, после многомесячного переноса первоначально намеченных сроков.

Как сообщили в «Зелёном фронте», комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга ответил на запрос организации об обнаружении свалок строительных отходов на проспекте Косыгина, д. 5, а также вблизи домов 1−5 по Хасанской улице и на прилегающим к ним территориям.

В комитете подтвердили, что его специалисты зафиксировали на землях общего пользования вблизи трассы «Чижика» несанкционированные свалки строительных отходов — грунт вперемешку с боем бетона, щебня и древесных отходов и другой мусор. По факту образования свалок комитетом возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ, идет расследование, будет принято процессуальное решение.

Специалисты комитета по природопользованию вместе с сотрудниками районной администрации составили протокол осмотра занятых свалкой территорий и взяли пробы для установления класса опасности размещенных отходов.

Ранее в адрес «Зелёного Фронта» пришел ответ из прокуратуры Красногвардейского района в связи с несанкционированным складированием грунта за домом 1 по улице Хасанская.

Как отмечают экологи, прокуратура установила, что грунт был завезен сюда ООО «ЛСР-Строй» и его субподрядной организацией ЗАО «Лендорстрой 2» в процессе выполнения работ по капитальному ремонту трамвайной сети. В отношении ООО «ЛСР-Строй» составлен протокол об административном правонарушении за складирование грунта за границами зоны производства работ, а также вынесено постановление о наложении штрафа.

Однако к середине декабря 2017 года несанкционированная свалка грунта не была ликвидирована, в связи с чем 15 декабря в отношении ЗАО «Лендорстрой 2» был составлен административный протокол, и 16 января 2018 года компанию оштрафовали на 250 тыс. рублей. ООО «ЛСР-Строй» повторно было привлечено к административной ответственности.

«8 февраля прокуратура района выявила, что указанная несанкционированная свалка грунта не ликвидирована, в связи с чем представитель ЗАО «Лендорстрой 2» вызван в прокуратуру для дачи объяснений и решения вопроса о применении мер прокурорского реагирования», — сообщили сегодня в «Зелёном Фронте».

Кроме того, в связи с несанкционированным размещением отходов в охранной зоне водоводов (в районе домов 1 и 5 по Хасанской улице) сотрудниками ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 10 января было выдано предписание об устранении нарушений в срок до 19 января 2018 года представителю ЗАО «Лендорстрой 2».

Проведенные 19 января и 7 февраля обследования показали, что замечания не устранены, предписание не выполнено. 13 февраля «Водоканал Санкт-Петербурга» направил в администрацию Красногвардейского района и в «Лендорстрой 2» обращения с требованиями о принятии мер по уборке строительного мусора и грунта из охранной зоны водоводов.

В Водоканале отмечают, что незаконная свалка может нарушить гарантированное водоснабжение жилых кварталов Невского и Красногвардейского районов в случае возникновения аварийной ситуации на водоводе.

«Вероятно, что штрафы за нарушения экологического законодательства придется оплачивать пассажирам при покупке билетов. За вывоз же строительных отходов от «Чижика» придется раскошелиться жителям Красногвардейского района», — полагает председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Дарья Драй ИА REGNUM Участок стройки у Ладожского вокзала

Как сообщало ИА REGNUM, частный трамвай «Чижик» впервые отправился в путь с пассажирами утром 7 марта. Его запуск затянулся на многие месяцы. Территорию, прилегающую к проспектам Наставников, Косыгина, Хасанской улице, и вокруг станции метро «Ладожская» в процессе стройки разрыли, это вызвало недовольство жителей, уставших ждать нормальной работы общественного транспорта.