Москва, 12 марта, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Критика президента России Владимира Путина в адрес своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова является «нормальным рабочим процессом», заявил 12 марта журналистам сам Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По его словам, критика в адрес пресс-секретаря со стороны главы государства возможна только в одном случае — если тот ничего не делает.

«И, соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. А критика бывает иногда более напряжённая, иногда менее напряжённая», — сказал Песков.

Он напомнил собственные слова о том, что президент Путин — требовательный человек и этим объясняется звучащая с его стороны критика.

Напомним, во время недавнего интервью телеканалу NBC Путин сообщил, что иногда с недоумением воспринимает слова своего пресс-секретаря. «Мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — сообщил президент иностранной журналистке Мегин Келли.

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