Москва, 12 марта, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Через блогеров Пётр Порошенко поделился собственными планами относительно Донбасса, считает официальный представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник. Об этом он заявил 12 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя резонансный пост украинского блогера Мартина Бреста, рассказавшего о планах ВСУ уничтожать жителей Юго-Востока Украины.

Блогер

«Они (блогеры — прим. ИА REGNUM ) выполняют роль неких шутов, которые озвучивают то, что не положено говорить царю, — заявил Мирошник. — Порошенко поделился своими снами, мыслями и желаниями. Он таким образом видит миротворческую операцию: миротворцы должны выступить на стороне Украины, зачистить Донбасс, взять в окружение территории и провести фильтрацию. Процесс переговоров давно вышел из конфиденциальной сферы. Это рекламная кампания Петра Порошенко».

Кроме того, Мирошник призвал не абсолютизировать миротворческие операции ООН, половина из которых, по его словам, провалились.

Напомним, что после закрытой встречи с президентом Украины Петром Порошенко блогер Мартин Брест на своей странице в одной из социальных сетей рассказал, что власти Украины планируют провести на Донбассе «быструю зачистку». Очевидно, оперируя полученной во время визита к главе своего государства информацией, блогер написал:

«План такой — сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей её протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть».

На амнистию ополченцам, если верить Бресту, рассчитывать не приходится.

Еще более категорично высказался накануне командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский, по словам которого, конфликт на Донбассе должен закончиться «как минимум» на границе Украины и РФ.

По словам украинского военного, он мечтает о том, чтобы у Украины с Россией никогда больше не было вообще никаких отношений, а сама РФ «вообще исчезла — как с карты, так и из сознания».

«Хочу, чтобы до Урала дошли китайцы, а территория от Урала до Украины считалась «зелёным мысом», — рассказал Сухаревский.