Санкт-Петербург, 12 марта, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало нарушение при передаче Сампсониевского собора Русской православной церкви. Такое решение было принято по результатам заседания комиссии УФАС 12 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сампсониевский собор

Напомним, Сампсониевский собор, находившийся до этого в управлении Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», был торжественно передан церкви в январе 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сампсониевский собор: храм в честь Полтавской победы вернули православным

В управлении ФАС рассмотрели жалобу депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника (Партия роста) на комитет имущественных отношений (КИО) городской администрации.

КИО издал распоряжение №101-р, где указал, что договор о передаче музейных ценностей храма должен быть заключен между ГМП «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургской епархией РПЦ. На самом деле такого договора с епархией никто не заключал, его подписали с приходом Сампсониевского собора, который по обязательствам епархии не отвечает.

На заседании комиссии УФАС представители КИО заявили, что 6 марта распоряжение было исправлено, оттуда убрали привязку к епархии, уточнив, что договор о музейных ценностях должен быть заключен в соответствии с федеральным законодательством, которое позволяет подписывать договоры с фактическим пользователем, то есть с приходом.

Таким образом, положения федерального закона о реституции или антимонопольного законодательства, по мнению комитета Смольного, нарушены не были. Представители ГМП «Исаакиевский собор» поддержали эту позицию чиновников.

В результате УФАС все же признало факт нарушения, но решило не выдавать комитету имущественных отношений предписание и не штрафовать чиновников, так как на момент заседания нарушение уже было устранено.

Депутат Максим Резник заметил, что такое решение его не удовлетворяет. Решением остались недовольны и в КИО, так как антимонопольщики всё же признали нарушение законодательства при передаче Сампсониевского собора. Скорее всего, обе стороны будут оспаривать решение УФАС после изучения мотивировочной части.

Напомним, комплекс зданий Сампсониевского собора — собственно собор, колокольня, часовня и юбилейный домик — был передан в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии РПЦ (Московский патриархат) на 49 лет по договору безвозмездного пользования на основании распоряжения КИО от 26 августа 2016 года. В ноябре 2017 года епархии разрешили передать комплекс Сампсониевского собора приходу. Параллельно состоялась и передача музейных ценностей, неотъемлемых от собора, например, иконостаса — этот договор заключал уже ГМП «Исаакиевский собор» сразу с приходом.