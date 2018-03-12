Вашингтон, 12 марта, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в своём Twitter кадр «фейковой» новости телеканала CNN, в которой сообщается, что Дональд Трамп встретился с капитаном российской подлодки, который к тому же является двойным агентом британской разведки. При этом на фотографии изображён актёр Шон Коннери. Трамп-младший попросил подписчиков разъяснить, настоящая ли это новость.

Скриншот страницы Twitter Дональда Трампа-Младшего Дональда Трампа-младшего высмеяли в сети из-за того, что он не смог распознать фейковую новость CNN

«Кто-нибудь может подтвердить, настоящий это заголовок или нет? Я ничего не могу сказать», — написал он.

Фотография, на которой изображен Дональд Трамп и Шон Коннери, была сделана в 2006 году. А кадры, которые якобы доказывают шпионское прошлое актёра, взяты из фильма о Джеймсе Бонде и картины «Охота за «Красным Октябрём», в которой Коннери исполнил роль командира советской подлодки.

Пользователи иронически отреагировали на запись Трампа-младшего и подтвердили правдивость новости. При этом они удивились, что бизнесмен не знает Шона Коннери и не знаком с его фильмографией.

«Да, настоящий (заголовок — прим. ред. ИА REGNUM ). Ты что, не знаешь Шона Коннери?» — пишет Сюзи.

«Я уверен, что это британский шпион», — прокомментировал Марк Ш.

При этом некоторые пользователи усомнились в умственных способностях Трампа-младшего, так как их удивила неспособность бизнесмена отличить очевидную «фейковую» новость от настоящей. Под записью начали распространять издевательские мемы с фотографиями сына президента США и надписью:

«Я глупый».

«Я не помню, ты тупой или еще тупее?» — спрашивает Брюс Д.

Однако часть пользователей поддержали Трампа-младшего и разъяснили ему, что CNN нередко публикуют ложные новости, поэтому не стоит доверять этому телеканалу.

«Милый, это же CNN. Новости настоящие, только если ты живешь в либеральном Фантазилэнде», — пишет Лиза.

«Если это CNN, значит, ложь. Это всё, что они знают. У них нет позвоночника, чтобы говорить правду», — заключил Ларри.

Отметим также, что сам Дональд Трамп не раз выступал с критикой в отношении ряда американских СМИ, в том числе и CNN. Президент США обращал внимание на то, что эти информационные ресурсы часто распространяют «фейковые» новости.

Записи Дональда Трампа-младшего в Twitter не впервые оказываются в центре внимания. Так, в ноябре 2017 года он опубликовал свою переписку с WikiLeaks после выхода материала журнала The Atlantic о том, что он общался с представителями ресурса во время предвыборной кампании своего отца. В сообщениях представители WikiLeaks просили его растиражировать материал, касающийся кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Судя по переписке, WikiLeaks связался с Трампом-младшим 20 сентября 2016 года по вопросу, касающемуся одного из сайтов. Представители WikiLeaks сообщили бизнемену, что этот ресурс в прошлом занимался поддержкой войны в Ираке. Трамп-младший в ответ на это написал: «Не для записи: я не знаю, кто это, но спрошу».

В сообщении от 3 октября 2016 года с аккаунта WikiLeaks Трампу-младшему пришло сообщение с предложением «прокомментировать и растиражировать» материал о том, что Хиллари Клинтон предлагала направить беспилотник для атаки по Джулиану Ассанжу, основателю WikiLeaks. Cын Трампа в ответ заявил, что уже сделал это.

«Удивительно, что ей сходит с рук», — подчеркнул он.