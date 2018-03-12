Санкт-Петербург, 12 марта, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на измененный проект реконструкции дворов Михайловского дворца, в котором располагается Государственный Русский музей. Об этом сегодня, 12 марта, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

Mkrf.ru Русский музей (Михайловский дворец)

Напомним, этот проект, о планах реализации которого стало известно в 2016 году, вызвал неоднозначную реакцию архитектурного и музейного сообщества. Критики реконструкции опасаются, что она может привести к повреждению здания Михайловского дворца и ущербу для хранящихся в музее произведений искусства. Однако государственные эксперты пришли к выводу, что проект реконструкции полностью соответствует всем техническим регламентам и установленным требованиям.

Проект предусматривает приспособление для современного использования внутренних дворов Михайловского дворца, а также реставрацию прилегающих помещений. «Планируется, что реализация проекта позволит увеличить площади музея, обустроить фондохранилище открытого доступа и конференц-зал», — отмечают в Главгосэкспертизе.

После реконструкции пропускная способность Михайловского дворца будет увеличена на 100 человек — до 2940 посетителей в день, а общая площадь — с 12 139,1 до 12 989,5 кв. метров

Корректировка проекта была необходима для того, чтобы предусмотреть два этапа реконструкции, создать условия для работы Русского музея в Михайловском дворце на время ее проведения и обеспечить последовательный ввод в эксплуатацию реконструируемых площадей.

На первом этапе будут выполнены работы по созданию условий для посещения дворца людьми с ограниченными физическими возможностями, проведена реконструкция внутреннего двора №1 («Сервизный двор») с прилегающими пространствами, а также гардеробов, фонда рам, магазинов и других служебных помещений. В ходе второго этапа аналогичные работы будут проведены в отношении внутреннего двора №2 («Церковный двор»). Кроме того, намечена реконструкция реставрационных и других вспомогательных помещений музея.

В ходе реконструкции будут установлены панорамные пассажирские лифты и грузовые лифты для перевозки музейных экспонатов из фондов в залы и реставрационные мастерские. Выполнят также работы по обеспечению сохранности здания, в том числе реставрационный ремонт фасадов внутренних дворов с устройством световых фонарей.

Финансирование проекта реконструкции будет оплачено из средств федерального бюджета в рамках выполнения федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)».

«Дворец Великого князя Михаила Павловича» или Михайловский дворец был возведен архитектором Карлом Росси в 1819—1825 годах. В 1895 году он был выкуплен казной и приспособлен под национальный музей Русского искусства. Сегодня дворец является основным зданием Государственного Русского музея.

Михайловский дворец является памятником архитектуры классицизма и включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Как сообщало ИА REGNUM, проект перекрытия двух внутренних дворов Михайловского дворца был разработан и одобрен еще в 2002 году, однако тогда до реализации дело не дошло. В 2016 году к нему решили вернуться, первоначально ограничившись перекрытием только одного двора. Проект вызвал опасения градозащитников и критику в архитектурном сообществе. Однако руководство Русского музея и Минкультуры аргументированно заверяет, что угрозы дворцу от этих работ не возникнет.