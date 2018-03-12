Санкт-Петербург, 12 марта, 2018, 14:29 — ИА Регнум. 11 марта в Санкт-Петербурге прошел третий матч регулярного VIII сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группе «С». Российская команда Patriot Boxing Team поборолась с гостями из Казахстана Astana Arlans и победила со счетом 5−0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Всемирной Серии бокса (WSB) между российской PATRIOT BOXING TEAM и казахстанской ASTANA ARLANS. До 69 кг Павел Сосулин — Бекзод Халметов

Результаты боев предоставляет akboxing.ru:

До 52 кг: Павел Гунченко — Сакен Боибоссинов, 2:1

До 60 кг: Абубакар Айдамиров — Серик Темиржанов, 2:1

До 69 кг: Павел Сосулин — Бекзод Халметов, 3:0

До 81 кг: Павел Силягин — Шаймурат Кусаинов, 3:0

Свыше 91 кг: Шигабутдин Алиев — Нурсултан Аманжолов, 2:1

23 марта российская команда Patriot Boxing Team отправится в Китай, где встретится с China Dragons.