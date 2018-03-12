Ереван, 12 марта, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Азербайджан нарушил взятые на себя перед ОБСЕ обязательства, не сообщив странам-членам этой Организации о проведении военных учений, написал в своем блоге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Nashaarmenia.info Карта Нагорного Карабаха

Масштабные военные учения начались в Азербайджане 12 марта. В них участвуют различные виды и роды войск, в том числе порядка 25 тысяч военнослужащих личного состава, 250 единиц танков и бронетехники, порядка тысячи ракетно-артиллерийских установок разного калибра и 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Читайте также: Сможет ли Азербайджан отвоевать Нагорный Карабах за неделю?

Согласно пресс-секретарю армянского МИД: «Азербайджан начал учения (самое многолюдное событие в рамках кампании по «перевыборам» президента страны) с вопиющего нарушения взятого перед ОБСЕ обязательства: не поставив об этом в известность страны-члены ОБСЕ».

Голосование по выборам президента в Азербайджане состоится 11 апреля.