Ереван, 12 марта, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Военные учения Азербайджана нарушают взятые перед ОБСЕ обязательства. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Минобороны Азербайджана

«Азербайджан начал военные учения (самое многолюдное событие предвыборной кампании по «переизбранию» президента страны) с вопиющим нарушением обязательств перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, без предварительного уведомления об этом государств-участников ОБСЕ», — написал Балаян.

В Азербайджане с 12 по 17 марта пройдут широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений азербайджанской армии.

Согласно информации азербайджанских СМИ, который приводят данные минобороны, на учения будут привлечены до 25 000 личного состава военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. В ходе учений на различных полигонах будут проводиться боевые стрельбы с использованием новых систем вооружения, недавно принятых на вооружение.

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