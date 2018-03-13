Вашингтон, 13 марта, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Ситуация для христиан на исторических библейских землях — критична, и если нынешние власти США на словах заявили о недопустимости такого положения, то сейчас необходимо на деле продемонстрировать отказ от игнорирования судьбы ближневосточных христиан, которых преследуют исламисты. Что стоит за подобным заявлением, с которым на днях выступил директор Всемирного конгресса арамейцев (WCA) Джонни Мессо, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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По словам Мессо, президент Буш открыл для иракских христиан врата ада, а Обама не только сильнее их раскрыл, но и «натравил демонов на Сирию». Вице-президент США Майкл Пенс обещал христианам помощь, но, говорит Мессо, провал американской внешней политики привел к тому, что христиане массово исчезают там, где «зародилась традиционная и до сих пор главная религия Америки (и Европы)».

Вашингтон не остается совершенно в стороне от христиан Ближнего Востока, однако его действия направлены большей частью на иракские общины, — вероятно, в силу того, что Ирак от джихадистов освобождала западная коалиция во главе с США, американцы присутствуют в этой стране и занимаются ею на политическом и военном уровнях. Не имея в Ираке конкурентов, помощь местным христианам они могут полностью поставить себе в заслугу. Благотворительные американские католические организации также разрабатывают проекты восстановления христианских общин преимущественно для Ирака.

В Сирии всё иначе. В Восточной Гуте и Дамаске сирийские правительственные войска при поддержке российских военных выбивают боевиков, в то время как западные политики и СМИ набрасываются с обвинениями на Башара Асада и Москву. Сирийских христиан это возмущает, глава Дамасской епархии Армянской апостольской церкви епископ Армаш Налбандян связывает трагедию Восточной Гуты с тем, что 30 января в Сочи успешно прошел Конгресс сирийского национального диалога, добившийся прогресса в мирном процессе, что было воспринято как катастрофа воинствующими исламистами. Сирийские монахини-траппистки обвинили «международные организации, западные канцелярии и крупные новостные сети» в «лобовой атаке на Дамаск и Асада», которые будто бы виноваты в преднамеренном нападении на Восточную Гуту. Но именно оттуда «начались нападения на гражданских лиц, которые живут в районе, контролируемом правительством, а не наоборот».

А что же американские христиане? Молчат. По социологическим данным, преследования христиан беспокоят американских католиков меньше, нежели торговля людьми, бедность, изменение климата и глобальный кризис беженцев.

Что в этой ситуации может предпринять РПЦ, читайте в статье: Почему США равнодушны к страданиям христиан Сирии

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