Киев, 13 марта, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Встреча президента Украины Петра Порошенко с известными на Украине блогерами, состоявшаяся 9 марта, позволяет сделать вывод о том, к чему готовит многострадальную страну ее замечтавшийся руководитель. О том, что было сказано на этой встрече, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Заявив о «зачистке» Донбасса, Порошенко тем самым пообещал нарушить Минские соглашения, самовольно отменив необходимость учитывать мнение местных жителей и прописанную там же амнистию. Широко разнесенная блогерами точка зрения Порошенко не сопровождалась никакими комментариями официальных структур, а значит, представляет именно то, каким Порошенко желает видеть себя в глазах сограждан. За свои провалы он хочет отыграться хотя бы на словах.

Предстать «демократическим лидером» перед Западом, а перед внутренним олигархатом — могучим вождем, не терпящим возражений, вот как мечтает выглядеть Порошенко. Забывший о том, что для того, чтобы быть компромиссным политиком, нужно еще и обладать минимальной вменяемостью.

Читайте подробности: Зачем Порошенко пообещал «зачистку Донбасса»

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