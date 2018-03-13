Южно-Сахалинск, 13 марта, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Обсуждение вопросов взаимоотношений РФ и Японии вместе с темой Курил интенсивно присутствует в информационном пространстве. Помимо прочих предположений, имеет место идея о том, что лидер России пытается оторвать Японию от США и сблизить ее, соответственно, с Россией. Исторически известна такая попытка, предпринятая в ХХ веке Никитой Хрущевым. О том, как хрущевская инициатива принесла больше вреда, чем пользы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Dutch National Archives Никита Хрущев

Присущая Хрущеву своевольная манера принятия решений отразилась во включении в совместную советско-японскую декларацию 1956 года по его настоянию согласия на передачу Японии входивших в состав СССР островов Хабомаи и Шикотан. Считая, что такой жест сможет решить проблему заключения мирного договора между СССР и Японией, Хрущев «не заметил», что тем самым закладывает мину под международно-правовую основу Ялтинских и Потсдамских договоренностей. Мало того, такой шаг мог бы стать угрозой для Сан-Францисского мирного договора, фиксирующего отказ Японии от Южного Сахалина и Курильских островов.

К счастью, продвинуться на этом пути помешала позиция японцев, заявивших, что о готовности забрать Хабомаи и Шикотан «немедленно, не связывая это с другими вопросами». То есть Япония хотела получить приз на ровном месте, не делая никаких шагов ни по мирному договору, ни по прочим соглашениям с СССР. В ответ на это Хрущев выдвинул требование, которое, вероятно, и предполагалось как основное. Сравнив положение СССР и США по отношению к Японии, Хрущев попытался сопоставить Хабомаи и Шикотан с оккупированной американцами Окинавой. И согласился продолжать переговоры в случае, если американцы вернут Японии оккупированные исконные японские территории. Реакцию представителей Японии на это заявление иначе как шоковой назвать было нельзя. Возглавлявший японскую делегацию министр рыболовства, сельского и лесного хозяйства Итиро Коно высказал настоятельную просьбу удалить из представленного советской стороной проекта упоминание об Окинаве.

Читайте подробности: Хрущевский план: Сдать Курилы, чтобы убрать американцев с Окинавы

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