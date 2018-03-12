Ярославль, 12 марта, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Ярославской области потратит 60 млн 740 тысяч на закупку 115 квадроциклов для региональных подразделений министерства. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Квадроцикл

Купленная техника будет поставлена в 41 регион России. 32 региона получат по две машины. Наибольшее количество квадроциклов предназначено для регионов, где пройдет чемпионат мира по футболу. По 8 единиц техники получат Калининградская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Волгоградская, Ростовская области, Республика Мордовия, 3 машины — Краснодарский край.

Стоимость одной машины — 528 тыс рублей. Они должны быть предназначены для оперативной доставки к месту проведения поисково-спасательных работ расчётов спасателей и пожарных, с аварийно-спасательным и пожарным оборудованием в условиях бездорожья и пересечённой местности. В Ярославской области находится крупнейший производитель отечественных квадроциклов и снегоходов — завод «Русская механика».

«Эту закупку проводит Министерство по чрезвычайным ситуациям, а мы выступаем в роли посредника. Не думаю, что нам поручили проводить, потому что в Рыбинске есть завод, который производит такую технику, в конкурсе может принять участие любое предприятие», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ярославского МЧС Михаил Зверев.

Ранее МЧС уже покупало квадроциклы и снегоходы у «Русской механики». В 2017 году, по сообщениям рыбинских СМИ, министерство приобрело у завода 240 квадроциклов и 125 снегоходов.