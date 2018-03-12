Катманду, 12 марта, 2018, 12:47 — ИА Регнум. В международном аэропорту Катманду имени Трибхувана при посадке разбился пассажирский самолёт. На данный момент известно, что воздушное судно Bombardier Dash 8 Q400 принадлежало частной бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines.

Скриншот со страницы twitter.com/airlivenet Крушение самолёта в Непале

По предварительным данным, самолёт летел столицы Бангладеш Дакки. Сообщается, что на борту находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа.

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Воздушное судно рухнуло на футбольное поле, расположенное к востоку от аэропорта. После крушения самолёт загорелся. С огнём пытаются справиться пожарные.

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Точных данных о жертвах крушения на данный момент нет. Непальское издание myRepublica сообщает о 14 выживших и доставленных в больницу пассажирах, Reuters передаёт о 17 выживших.

В сети уже появились первые кадры с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Непале произошло сразу два авиапроисшествия. В конце февраля крушение на западе страны потерпел пассажирский самолёт, на борту которого находилось 11 человек. Сообщалось, что на воздушном судне авиакомпании Kasthamandap произошла поломка, в результате чего пилот был вынужден совершить экстренную посадку. Один человек погиб. Неделей ранее в Непале разбился пассажирский самолет DHC-6 Twin Otter, на борту которого находилось 23 человека. В результате трагедии все пассажиры и члены экипажа погибли.