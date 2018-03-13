Москва, 13 марта, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Заявление главнокомандующего силами НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапаротти, сделанное 8 марта в сенате США, еще раз напомнило о важности Северного морского пути для России. Как хотел бы видеть главком НАТО развитие СМП и есть ли, что противопоставить подобным планам Российской Федерации, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Collin Knopp-Schwyn and Turkish Flame Северный морской путь (обозначен синим)

Главнокомандующий НАТО пытается мыслить СМП в качестве эдакого Гибралтарского пролива, просто расположенного немного севернее. Следовательно, и юрисдикция его должна быть международной, а суверенитет России над СМП является «незаконным». Понятно желание американского генерала не учитывать роль российских ученых и исследователей в освоении СМП, но его построения также разбиваются доводами географии.

Арктические моря, омывающие северное побережье России, это моря заливного типа, исторически принадлежащие России, обладающие статусом внутренних морских вод. Такое пояснение дал Валерий Конышев, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Никаких оснований для распространения на проливы в акватории СМП режима свободного всеобщего пользования не существует. Но тревога натовского генерала имеет и свои положительные стороны: она еще раз доказывает значимость развития русской Арктики для благополучия России. И пусть пока СМП не является северным аналогом Суэцкого канала, развитие инфраструктуры северных регионов даст России массу возможностей для развития в целом.

Каково мнение по этому вопросу президента РФ, читайте в статье: Севморпуть — наш: почему Америке не выиграть спор с Россией в Арктике

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