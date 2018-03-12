Санкт-Петербург, 12 марта, 2018, 12:07 — ИА Регнум. За три выходных дня, с 9 по 11 марта, в Санкт-Петербурге семь человек пострадали от падения сосулек и наледи. Инциденты произошли в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на Большой Пушкарской улице (февраль 2018 г.)

«По всем указанным фактам следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», — сообщили 12 марта в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящее время идет установление обстоятельств всех ЧП, где пострадали люди.

По данным СМИ, 11 марта в Адмиралтейском районе Петербурга у дома 18 по улице Писарева на молодую женщину упали сосульки. С травмами головы пострадавшую отправили в больницу на автомобиле скорой помощи.

Ранее в тот же день 70-летняя женщина пострадала от падения на ее голову наледи на на улице Рентгена в Петроградском районе. Женщина потеряла сознание, а позже обратилась с травмами к врачу.

10 марта с дома №46 на Большом проспекте Петроградской стороны упал кусок льда, задев проходящую мимо женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Отметим, что в минувшие выходные в Петербурге температура воздуха поднималась выше нулевой отметки, что привело к интенсивному таянию снега и наледи.

В феврале текущего года после сильных снегопадов произошло сразу несколько случаев падения снега, наледи и сосулек на людей. Один случай закончился трагически.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля на улице Репина на Васильевском острове Петербурга на пожилую женщину упала наледь с крыши расселенного дома. От тяжелых травм женщина скончалась в больнице. Также при уборке снега и наледи с крыш сорвались на землю и погибли трое уборщиков.