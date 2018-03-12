Семь человек пострадали от сосулек в Петербурге
Санкт-Петербург, 12 марта, 2018, 12:07 — ИА Регнум. За три выходных дня, с 9 по 11 марта, в Санкт-Петербурге семь человек пострадали от падения сосулек и наледи. Инциденты произошли в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.
«По всем указанным фактам следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», — сообщили 12 марта в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.
В настоящее время идет установление обстоятельств всех ЧП, где пострадали люди.
По данным СМИ, 11 марта в Адмиралтейском районе Петербурга у дома 18 по улице Писарева на молодую женщину упали сосульки. С травмами головы пострадавшую отправили в больницу на автомобиле скорой помощи.
Ранее в тот же день 70-летняя женщина пострадала от падения на ее голову наледи на на улице Рентгена в Петроградском районе. Женщина потеряла сознание, а позже обратилась с травмами к врачу.
10 марта с дома №46 на Большом проспекте Петроградской стороны упал кусок льда, задев проходящую мимо женщину. Пострадавшую госпитализировали.
Отметим, что в минувшие выходные в Петербурге температура воздуха поднималась выше нулевой отметки, что привело к интенсивному таянию снега и наледи.
В феврале текущего года после сильных снегопадов произошло сразу несколько случаев падения снега, наледи и сосулек на людей. Один случай закончился трагически.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля на улице Репина на Васильевском острове Петербурга на пожилую женщину упала наледь с крыши расселенного дома. От тяжелых травм женщина скончалась в больнице. Также при уборке снега и наледи с крыш сорвались на землю и погибли трое уборщиков.