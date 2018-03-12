Киев, 12 марта, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 3 по 10 марта сократились на 6,4%, или на 615 млн кубометров, до 9,027 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», обнародованные сегодня, 12 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

ИА REGNUM напоминает, что в начале марта на Украине были сильные морозы, и украинский кабинет министров 2 марта ввел на пять суток национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике, предусматривающий ограничение по потреблению газа внутри страны. До этого Киев пытался купить напрямую российский газ, но получил категорический отказ «Газпрома». 7 марта кризисный комитет при минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации — этому способствовали как потепление, так и экстренные закупки газа в ЕС по цене в 4 раза выше стандартной.

Заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко заявила в интервью «5-му каналу» об официальном приглашении на Украину комиссии из ЕС для оценки ситуации.

«Украина официально обратилась к Европейскому союзу с просьбой, чтобы независимая комиссия приехала в Украину с целью исследования ситуации… Украинская сторона готова предоставить комиссии всю необходимую информацию», — заявила Бойко.

Официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт выступила со своим комментарием.

«Украинские граждане вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. «Газпрому» не удалось выставить Украину и «Нафтогаз» как ненадежных транзитных партнеров», — заявила Науэрт.

Украинский эксперт-международник Андрей Бузаров в эфире радиостанции «Голос Столицы» спрогнозировал, что в ближайшее время либо через официальную дипломатию, либо через секретную дипломатию будут проводиться консультации между украинской и российской стороной по поводу газа.

«Поскольку, к сожалению, мы пока что зависимы от российского газа, а Россия это понимает и использует это как средство воздействия на внутриполитическую, внутриэкономическую ситуацию в Украине», — отметил он.

В свою очередь, эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко в эфире этой же радиостанции заявил, что больше всех заинтересован в урегулировании нынешнего кризиса ЕС.

«Европейская сторона должна быть заинтересована не меньше, если не больше украинской, в решении этого момента, потому что всё-таки украинская ГТС, что бы там ни говорили, даже при наличии обходных газопроводов, она крайне необходима, хотя бы в качестве резервной. Потому что с точки зрения надежности подводные газопроводы, они вообще ремонту в 80% случаев, если что-то случилось, не подлежат… Наша ГТС с точки зрения надежности поставок российского газа в Европу необходима. Просто исходя из здравого смысла, она необходима. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения европейцы должны быть не меньше нас заинтересованы в нормализации этой ситуации и приведении российской стороны к реальности», — отметил специалист.