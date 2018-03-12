Вашингтон, 12 марта, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Пользователи Instagram раскритиковали российскую теннисистку, экс-первую ракетку мира Марию Шарапову за фотографию, на которой спортсменка и её мать стоят возле картины с изображением флага США американского художника Джаспера Джонса.

Скриншот страницы Instagram Марии Шараповой Пользователи раскритиковали Марию Шарапову за фотографию на фоне американского флага

Причиной неоднозначной реакции подписчиков спортсменки стал именно флаг США. Пользователи обвинили российскую теннисистку в непатриотичности и даже предложили ей сменить российское гражданство на американское.

«Патриотизмом и не пахнет. Меняй гражданство официально уже», — пишет Виталий М.

Некоторых пользователей возмутило еще и то, что Шарапова и ее мать стоят спиной к камере. По их мнению, таким образом они проявляют неуважение к подписчикам. Вместе с тем пользователи задаются вопросом, чем картина так заинтересовала женщин.

«Маша, а ничего, что мы к вам лицом? Да и фотографию с мамой можно было лицом, а не с американским флагом», — прокомментировала Автушенко Ю.М.

«Мария, что в этой картине такого особого, что можно стоять так любоваться?» — интересуется Антон З.

В соцсети также отмечают, что такая фотография не стала для них неожиданностью, так как Шарапова уже давно живёт в США и с Россией её, по мнению пользователей, уже ничего не связывает.

«Всю жизнь там живет, все ясно с ней давно уже!» — заключил Ленар Ш.

Впрочем, не у всех пользователей новая фотография теннисистки вызвала такую отрицательную реакцию. Они считают, что изображение американского флага ничего не говорит о патриотичности человека, который сфотографировался на его фоне.

«Человек просто смотрит на американский флаг: «Фу, как непатриотично, кошмар, мда». Ребят, вы серьезно? Не позорьте себя своими комментами», — пишет Соня.

Пользователи также отмечают, что Шарапова выступает за Россию, а не за США, хотя и живет там с детства, и этот факт — наглядный пример того, какую страну спортсменка считает своей родиной.

«Маша выступает за Россию, а не за США. Наверно, сразу понятно, какую страну она считает Родиной?» — прокомментировал пользователь vesna_cska.

«Ну смотрит на картину флага, и что? Она всегда представляла Россию. И никогда не отказывалась выступать за триколор», — подчеркнула Ольга Р.

Напомним, Мария Шарапова переехала из России в США, когда ей было шесть лет. Как объяснила теннисистка в сентябре 2017 года, в тот момент в России теннис не был популярным видом спорта, из-за чего ей было сложно развивать себя в этом направлении. При этом Шарапова отметила, что сейчас ситуация поменялась, и в России появилось много теннисных центров и профессиональных тренеров. По словам теннисистки, если бы она родилась намного позже, то, возможно, ее отец и не принял бы решение о переезде.