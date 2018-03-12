Белград, 13 марта, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Решение Сербской православный церкви об изменении своего названия может быть оценено как духовная заявка на историческое единство сербских территорий. Почему Пече, находящаяся на территории Косова, может стать именно таким символом, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

JustUser Косово — это Сербия

В мае епископат должен будет утвердить новый устав патриархата, в котором среди прочего предусматривается переименование в Сербскую православную церковь — Печский патриархат.

«Изменения в официальном названии Сербской православной церкви объясняются стремлением укрепить связь с ее историческим центром в Печском патриархате, а также с Косово и Метохией как важнейшей частью своей юрисдикции», — прокомментировало новости белградское издание «Вечерние новости».

Печская митрополия, позже ставшая патриархатом, была центром религиозного, политического и культурного расцвета Сербского королевства. Именно поэтому Османская империя, подчинившая себе сербов в середине XV века, ликвидировала патриархат и переподчинила Сербскую церковь Константинополю. Но историческая память сербов сохранила этот важный эпизод независимости, когда Сербское королевство находилось в состоянии единства и процветания, нарушенного османским вторжением.

Брюссель может хотеть нормализации отношений между Сербией и Косово в форме признания отделения, но новая заявка Сербской православной церкви говорит о наличии совсем другого мнения. Насколько мощным можно считать предпринятый шаг СПЦ?

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